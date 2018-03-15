В аэропорту Волгограда ждут заразных болельщиков ЧМ-2018

Волгоград продолжает готовиться к предстоящим матчам футбольного чемпионата. До мундиаля остается всего три месяца, и потому все экстренные службы отрабатывают действия при возможных чрезвычайных ситуациях. Сегодня в аэропорту Волгограда пассажиров условного самолета спасали от опасного вируса. По легенде один из болельщиков ЧМ-2018 привез в Волгоград смертельную инфекцию.

На территории учебного полигона в аэропорту Волгограда более 30 человек проводили сегодня тренировку по эвакуации пассажира. По легенде, прилетевшая поболеть за любимую команду туристка оказалась заражена опасным вирусом. Болельщицу нужно было доставить в медпункт, обезопасив при этом окружающих.

Учения специалистов Роспотребнадзора были сегодня максимально приближены к реальным. По сценарию самолёт запросил посадку в аэропорту Волгограда. — Чтобы спасти от заражения людей, находящихся на борту воздушного судна, местом посадки выбрали специально отведенную санитарную стоянку, — рассказал V1.ru инженер Денис Диденко . — По правилам безопасности таких пассажиров доставляют до медицинского пункта особым образом, а возможный вирус блокируется специальным химическим раствором. В обязательном порядке обрабатывается салон самолёта, а потом багаж. Далее он проходит таможенный контроль и отправляется в изолятор. Обеззараживаются и сами спасатели. В этом деле мелочей быть не может.

Волгоград — единственный город, где проводятся такие учения. В большинстве городов России нет авиапарков для тренировок. — Мы единственные на всю страну, кому удалось сохранить самолеты с целью проведения подобных тренировок. Учения должны быть не только у пожарных и спасателей. Наши сотрудники тоже должны находиться наготове.

Условно опасную для окружающих туристку сегодня удалось своевременно изолировать. Чтобы минимизировать риск распространения инфекции, больного транспортируют до медпункта на специальных носилках. — Нам необходимо регулярно проводить такие тренировочные учения особенно в преддверии чемпионата мира по футболу, — рассказывает заместитель начальника управления Роспотребнадзора Юрий Пешков. — К нам приедут иностранные гости. Есть вероятность, что они могут являться переносчиками опасных инфекционных болезней. Тщательно отработав действия на учениях, мы можем предотвратить распространение вирусов на территории Волгоградской области

Такие тренировочные учения проводятся раз в полгода. Сейчас они особенно необходимы в связи с осложнением эпидемиологической ситуации за рубежом по ряду особо опасных вирусов, расширением географии международных авиасообщений.