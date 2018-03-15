«Опора России», ТПП и РСПП попросили Медведева ускорить принятие закона о неналоговых платежах 

Представители бизнес-сообщества России обратились к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить принятие закона о регулировании неналоговых платежей юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Обращение, подписанное президентом «Опоры России» Александром Калининым, президентом торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным и Президентом РСПП Александром Шохиным есть в распоряжении RNS.
«Предпринимательское сообщество обращается к Вам с просьбой дать поручение Министерству Финансов РФ и Министерству экономического развития РФ ускорить внесение в Госдуму проекта федерального закона «О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в документе.
Предлагаемый законопроект устанавливает создание перечней и реестров неналоговых платежей. Не включенные в них, но подпадающие под критерии обязательных платежей в понимании закона, взимать будет запрещено. Дополнять и изменять эти перечни смогут только представительные органы власти соответствующего уровня.