«Опора России», ТПП и РСПП попросили Медведева ускорить принятие закона о неналоговых платежах

Предлагаемый законопроект устанавливает создание перечней и реестров неналоговых платежей. Не включенные в них, но подпадающие под критерии обязательных платежей в понимании закона, взимать будет запрещено. Дополнять и изменять эти перечни смогут только представительные органы власти соответствующего уровня.