ЦБ выпустил девять памятных монет

Серебряная монета номиналом 3 рубля, посвященная юбилею Курчатовского института, содержит стилизованное изображение атома, на фоне которого выполнена эмблема института. Также указана дата его основания. Монета выпущена тиражом 3 тыс. штук.

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