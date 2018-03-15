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Почта России снижает цены на самые необходимые товары
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Почта России снижает цены на самые необходимые товары 

ИД «Собеседник» 15 марта 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Почта России снижает розничные цены на ряд социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей стране. Цены на определенный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров будут на 10-15% ниже, чем в торговых сетях.
В линейку товаров будут включены различные категории товаров, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и чистящие средства, продовольственные товары, чай и иные товары первой необходимости.
Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками «ШОК цена». Информация о скидках на определенные категории товаров также размещена на плакатах в отделениях почтовой связи.
Несколько лет назад Почта России пересмотрела продуктовую линейку: в больших городах были оставлены только классические почтовые и канцелярские товары, книги и сувенирная продукция, а в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основные категории социально значимых товаров.
«Из 42000 тысяч почтовых отделений около 30000 расположены в сельской местности. В том числе 9000 отделений Почты России расположены в населенных пунктах, где проживает менее 300 человек. Там почтовое отделение зачастую выступает единственным местом, где жители могут приобрести необходимые товары первой необходимости. Мы приняли решение снизить цену на продукцию, реализуемую в отделениях Почты России, чтобы сделать ее максимально доступной для населения», — отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.
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