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Россияне рассказали об отношении к пиву
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Россияне рассказали об отношении к пиву 

Рамблер 15 марта 2018
Сорок четыре процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что, если пьют пиво, то пьют его немного.
У респондентов спросили: «Вы пьете много пива?». 36 процентов опрошенных ответили на этот вопрос утвердительно, назвав пиво своим любимым напитком.
По десять процентов участников опроса сказали, что не любят пиво и вообще не употребляют алкоголь.
Всего в опросе приняли участие 5680 человек.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что старается пить меньше пива, так как из-за этого напитка может появиться «пивной живот». Об этом он рассказал во второй части документального фильма Андрея Кондрашова, опубликованного «Россией 1».
Глава государства также рассказал, что ему нравится пиво «Радебергер».
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