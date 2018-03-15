Россияне рассказали об отношении к пиву

Сорок четыре процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что, если пьют пиво, то пьют его немного.

У респондентов спросили: «Вы пьете много пива?». 36 процентов опрошенных ответили на этот вопрос утвердительно, назвав пиво своим любимым напитком.

По десять процентов участников опроса сказали, что не любят пиво и вообще не употребляют алкоголь.

Всего в опросе приняли участие 5680 человек.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что старается пить меньше пива, так как из-за этого напитка может появиться «пивной живот». Об этом он рассказал во второй части документального фильма Андрея Кондрашова , опубликованного «Россией 1».

Глава государства также рассказал, что ему нравится пиво «Радебергер».