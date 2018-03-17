Ещё
В Самаре открыт центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре открыт центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии 

АиФ-Самара 4 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В пятницу, 16 марта, в Самаре начал свою работу центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Реализация проекта осуществляется в рамках социально-экономического сотрудничества между Правительством Самарской области и ООО «ПЭТ-Технолоджи».
Центр построен вблизи территории Самарского областного онкологического диспансера и его оснащение осуществлялось полностью за счет средств инвестора в размере 412 млн рублей. Инвестор является портфельной компанией АО «РОСНАНО».
В настоящее время компания представляет собой федеральную сеть медицинских центров по диагностике и лечению онкозаболеваний и производству радиофармпрепаратов в разных городах. Благодаря широкой географии присутствия компания «ПЭТ-Технолоджи» сделала специализированную медицинскую помощь доступной не только в столице, но и в регионах России. За период реализации проекта ПЭТ/КТ исследование прошли более 49 тысяч человек. Более 90% пациентов получили помощь бесплатно в рамках программы государственных гарантий за счет средств обязательного медицинского страхования граждан.
Самарская область стала единственным регионом, где теперь функционируют два медучреждения для диагностики онкологических заболеваний с помощь ПЭТ-КТ сканера. В год новый центр сможет проводить до пяти тысяч исследований, при этом медпомощь будет осуществляться по обязательному медицинскому страхованию. Менее полугода назад подобное учреждение заработало в Тольятти: суммарно региональные ПЭЦ-центры могут принять десять тысяч пациентов в год.
Как отметил глава региона Дмитрий Азаров, ввод в эксплуатацию высокотехнологичных медучреждений — это задача, которую поставил президент России. «Хочу напомнить, что Владимир Владимирович Путин в своем Послании говорил о сбережении человека — это был важнейший раздел обращения к Федеральному собранию. Глава государства говорил о задачах по предоставлению качественной высокотехнологичной медицины, говорил о увеличении продолжительности жизни, чтобы Россия вошла в клуб 80 плюс по продолжительности жизни. Отдельно Президент остановился на онкологических заболеваниях».
В Самарской области сегодня создается целая система борьбы с онкозаболеваниями. Не случайно новый центр ядерной медицины находится рядом с крупнейшим онкоцентром в Поволжье. Их взаимодействие будет выстроено на самой тесной основе. Таким образом, будет своевременно проводиться диагностика, качественная оценка применяемых методов лечения, мониторинг состояния больного.
В самарском ПЭТ-центре планируется проводить диагностику сердечно-сосудистой системы с помощью ПЭТ-КТ. Таким образом, Самара может стать единственным городом России, где проводятся такие исследования.
АиФ-Самара: последние новости
В Самарской области внедряется Стандарт работы с безнадзорными животными Полиция Самары разыскивает двух пропавших женщин В здании администрации Самары демонтируют систему досмотра
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ274
В Госдуме оценили заявление Порошенко55
Украина пожаловалась в ООН162
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля730
День рождения скандальной порнозвезды18
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение