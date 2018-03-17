В Самаре открыт центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии

В пятницу, 16 марта, в Самаре начал свою работу центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Реализация проекта осуществляется в рамках социально-экономического сотрудничества между Правительством Самарской области и ООО «ПЭТ-Технолоджи».

Центр построен вблизи территории Самарского областного онкологического диспансера и его оснащение осуществлялось полностью за счет средств инвестора в размере 412 млн рублей. Инвестор является портфельной компанией АО «РОСНАНО»

В настоящее время компания представляет собой федеральную сеть медицинских центров по диагностике и лечению онкозаболеваний и производству радиофармпрепаратов в разных городах. Благодаря широкой географии присутствия компания «ПЭТ-Технолоджи» сделала специализированную медицинскую помощь доступной не только в столице, но и в регионах России . За период реализации проекта ПЭТ/КТ исследование прошли более 49 тысяч человек. Более 90% пациентов получили помощь бесплатно в рамках программы государственных гарантий за счет средств обязательного медицинского страхования граждан.

Самарская область стала единственным регионом, где теперь функционируют два медучреждения для диагностики онкологических заболеваний с помощь ПЭТ-КТ сканера. В год новый центр сможет проводить до пяти тысяч исследований, при этом медпомощь будет осуществляться по обязательному медицинскому страхованию. Менее полугода назад подобное учреждение заработало в Тольятти : суммарно региональные ПЭЦ-центры могут принять десять тысяч пациентов в год.

Как отметил глава региона Дмитрий Азаров , ввод в эксплуатацию высокотехнологичных медучреждений — это задача, которую поставил президент России. «Хочу напомнить, что Владимир Владимирович Путин в своем Послании говорил о сбережении человека — это был важнейший раздел обращения к Федеральному собранию. Глава государства говорил о задачах по предоставлению качественной высокотехнологичной медицины, говорил о увеличении продолжительности жизни, чтобы Россия вошла в клуб 80 плюс по продолжительности жизни. Отдельно Президент остановился на онкологических заболеваниях».

В Самарской области сегодня создается целая система борьбы с онкозаболеваниями. Не случайно новый центр ядерной медицины находится рядом с крупнейшим онкоцентром в Поволжье. Их взаимодействие будет выстроено на самой тесной основе. Таким образом, будет своевременно проводиться диагностика, качественная оценка применяемых методов лечения, мониторинг состояния больного.

В самарском ПЭТ-центре планируется проводить диагностику сердечно-сосудистой системы с помощью ПЭТ-КТ. Таким образом, Самара может стать единственным городом России, где проводятся такие исследования.