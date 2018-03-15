Украина оказалась главным поставщиком сериалов в Россию

Компания ​Star Media украинского предпринимателя Владислава Ряшина оказалась главным поставщиком телефильмов и сериалов в Россию по итогам 2017 года. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании KVG Research.

​Star Media стала производителем таких шоу, как « Мата Хари » и « Анна Герман », которые транслировал Первый канал. Также компания поставляла контент для «России 1», НТВ , «Пятого канала» и телеканала «Домашний». В общей сложности в производстве ​Star Media находилось 84 проекта.

На втором месте среди производителей контента для российского телевидения оказалась украинская компания Film.ua. По данным издания, она работала над 35 проектами.