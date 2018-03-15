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Украина оказалась главным поставщиком сериалов в Россию
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Украина оказалась главным поставщиком сериалов в Россию 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Компания ​Star Media украинского предпринимателя Владислава Ряшина оказалась главным поставщиком телефильмов и сериалов в Россию по итогам 2017 года. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании KVG Research.
​Star Media стала производителем таких шоу, как «Мата Хари» и «Анна Герман», которые транслировал Первый канал. Также компания поставляла контент для «России 1», НТВ, «Пятого канала» и телеканала «Домашний». В общей сложности в производстве ​Star Media находилось 84 проекта.
На втором месте среди производителей контента для российского телевидения оказалась украинская компания Film.ua. По данным издания, она работала над 35 проектами.
Отмечается, что многие другие проекты, которые крутят на российском телевидении, были сняты или придуманы на Украине. Среди них — «Орел и решка» и «Ревизорро».
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