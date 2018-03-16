Под Екатеринбургом появится новый питомник для безнадзорных животных

Городские власти подали заявку в Министерство государственного имущества Свердловской области на выделение земли в черте Екатеринбурга. По данным городского чиновника, сейчас в центре города находится единственный пункт кратковременного содержания на территории ЕМУП «Спецавтобаза», где одновременно находится до 140 отловленных животных. После отлова животные проходят карантин, и по заключению ветеринара и кинолога проходят процедуры стерилизации, вакцинации и чипирования.

Как отметила на встрече руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман , одним строительством питомников вопрос с бенадзорными животными не решить. Для этого нужно работать на федеральном законодательном уровне. «Необходимо учить людей правильному отношению с животными. Причиной такого количества бездомных животных являются безответственные люди, которые выбрасывают на улицу своих питомцев, когда те становятся им не нужны. Здоровых и неагрессивных собак мы пристраиваем в семьи на „передержки“. Летом и весной собак охотнее забирают, зимой — меньше. Мы не отказываемся от любой помощи горожан», — заявила Анна Вайман.

На предложение зоозащитницы председатель комитета по экологии Государственной думы РФ Владимир Бурматов подчеркнул, что все варианты от зоозащитников в вопросах решения проблемы с безнадзорными животными будут учтены при совершенствовании законодательства в данной сфере. А заместитель министра спорта РФ Павел Новиков добавил, что в любом случае этот вопрос нужно решать. «Необходимо продумывать вопрос наследия чемпионата мира, в том числе и с точки зрения гуманного обращения с животными. В Свердловской области эта работа ведется. Уже сделано достаточно много. Но надо продолжать двигаться по этому пути с привлечением всех заинтересованных сторон», — отметил спортивный чиновник.

По данным областной ветеринарии, ежегодно в регионе на отлов безнадзорных животных выделяется 35 млн рублей. «При отлове животных, в том числе по заявлениям жителей, мы выбираем максимально гуманные методы: их доставляют в пункт временного содержания. В случае выявления неизлечимого инфекционного заболевания оно подвергается гуманной эвтаназии, с целью предотвращения распространения заболевания на ПКС, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических норм», — заявила заместитель директора Департамента ветеринарии Свердловской области Наталья Гурьева.

По ее данным, чаще всего заявления на отлов животных поступают из детских садов и школ.