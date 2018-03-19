Больше 870 тыс. свердловчан проголосовали за благоустройство муниципалитетов

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 марта. / ТАСС / Почти 875 тыс. жителей Свердловской области приняли участие в рейтинговом голосовании по формированию комфортной городской среды, которое прошло 18 марта. Об этом в понедельник ТАСС сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

"В рейтинговом голосовании в рамках формирования комфортной городской среды, которое проходило 18 марта, приняли участие 874 381 жителей региона, из них больше 121 тыс. екатеринбуржцев", — сказал Смирнов.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, рейтинговое голосование прошло на 1207 участках и охватило почти 50 муниципалитетов с численностью населения свыше 20 тыс. человек. За право первоочередного благоустройства в регионе боролись 260 общегородских пространств. Реконструкция объектов, набравших наибольшее количество голосов, начнется весной, на эти цели будет выделено свыше 1,3 миллиарда рублей.

"Окончательные итоги голосования в муниципалитетах будут подведены к 22 марта. После этого муниципальные программы благоустройства будут актуализированы и начнутся конкурсные процедуры по отбору подрядчиков", — добавил Смирнов.