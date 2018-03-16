«В фильме не всё правда»: космонавт, учившийся в Перми, — о том, как спасал станцию «Салют-7»

Космонавт Виктор Савиных родился и живет не в Перми , но несколько лет учился здесь в железнодорожном техникуме. Сегодня, 15 марта, он приехал в город, чтобы встретиться с учениками «Техношколы» в Новых Лядах — теми, кто в будущем может стать работниками космической отрасли. Он согласился дать школе свое имя, а также рассказал им о том, как стал космонавтом, и что изменилось в его жизни после полета на земную орбиту.

Даже если вам не знакомо имя Виктора Савиных, вы точно знаете об истории, которая приключилась с ним во время одного из трех его полетов в космос. Именно Виктор Савиных и его напарник Владимир Джанибеков 23 года назад прилетели на вышедшую в неуправляемый полет станцию «Салют-7», и после трудной стыковки, смогли починить ее. О событиях, происходивших на станции, снят художественный фильм, названный в честь станции — его в прошлом году показывали во всех кинотеатрах Перми и России . По словам космонавта, не все из показанного в фильме происходило в реальности.

Виктор Савиных вместе с напарником смог починить станцию «Салют-7»

— Джанибеков не стыковался без согласования с землей. На самом деле мы два для пробовали пристыковать корабль «Союз» к станции «Салют-7». Когда это получилось, мы минут двадцать сидели отрешенные, осознавая то, что мы сделали. А дальше уже стали открывать люки, проверять давление. Потом перешли в станцию, — вспоминает Виктор Савиных. — То, что мы увидели там, было очень необычно. Я один тумблер щелкнул, другой тумблер щелкнул, а свет не загорался. Мы поняли, что станция не только потеряла связь с землей, но и произошло что-то с системой энергопитания. На станции не вырабатывался кислород, не убирался углекислый газ. В общем, проблем было очень много, но мы справились. Где-то за полторы недели мы привели станцию в порядок, и она уже могла нормально работать.

Есть в картине «Салют-7» и забавные киноляпы.

— Например, моя книга «Записки с мертвой станции», написанная уже после возвращения на Землю, как-то оказалась в кабине «Союза», в которой на станцию летели герои фильма, — смеется космонавт.

Космонавт рассказал пермским школьникам, что в детстве не мечтал стать космонавтов. Такое желание появилось у него намного позже

Перед тем, как впервые отправиться в космос, Виктор Савиных многое успел сделать на Земле.

— Я родился в деревне Берёзкины Кировской области в 1940 году. О космонавтике не грезил. В детские годы мечтал только об одном — о куске хлеба, ведь военные и послевоенные годы были тяжелыми, — говорит Савиных. — После школы приехал в Пермь. Хотел поступить в классический университет на географический факультет, но меня не взяли из-за того, что в моей школе не преподавали иностранный язык. Пришлось поступать в железнодорожный техникум.

Виктор Савиных хотел поступить в пермский университет, но его туда не приняли из-за незнания английского языка

После окончания колледжа Виктор Савиных работал на железной дороге в Екатеринбурге , а потом ушел в армию.

Юрий Гагарин полетел в космос, когда я служил в армии, в учебном полку. Я очень хорошо помню этот день. Утром 12 апреля прогремела боевая тревога, мы выскочили, взяли оружие. Стоим в коридоре. И вдруг голосом Левитана радио говорит: «Через несколько минут будет передано важное сообщение ТАСС ». Все замерли, никто не знает, что происходит. Мы то ладно, но даже офицеры не понимали, что делать дальше: то ли бежать, то ли стрелять, то ли еще что. Потом опять Левитан говорит: «Через несколько минут будет передано важное сообщение ТАСС». Опять тишина, ждем. Довольно долго стояли. И вот наконец он говорит: «Сегодня мощной ракетой-носителем на орбиту искусственного спутника Земли был выведен пилотируемый корабль, который пилотирует гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин». Мы закричали «Ура!», а наши командиры сказали сдать оружие и идти на митинг, — пересказывает события того дня Виктор Савиных.

О том, что Юрий Гагарин полетел в космос, Виктор Савиных узнал по радио

С Юрием Гагариным Виктор Савиных сумел увидеться один раз, когда после победы в морском заплыве в районе Гурзуфа получал из его рук факел — после он зажёг им олимпийский огонь.

После армии будущий космонавт уехал в Москву , чтобы поступить в Московский геодезический институт. Окончив его, он стал сотрудником ЦКБ экспериментального машиностроения — разработчиком систем управления и оптических приборов космических кораблей.

— Именно в КБ я начал мечтать о космосе. Каждый сотрудник мог подать заявление на прохождение медкомиссии, чтобы попасть в отряд космонавтов. Подал и я. Пройти комиссию было очень трудно — положительное заключение давали одному из ста кандидатов. Так что это было самое трудное препятствие на пути к космосу.

Космонавт пообщался с пермскими школьниками и пожелал им успехов в учебе

По словам мужчины, полеты в космос изменили его отношение к Земле.

— Я еще сильнее стал ценить и любить нашу планету. Понял, что она самое главное, что у нас есть, и ее нужно любить и оберегать. Такой эффект космос производит на многих. О необходимости беречь Землю говорил и первый космонавт Юрий Гагарин.

Предложение ребят дать «Техношколе» в Новых Лядах его имя очень удивило Виктора Петровича.

— В мою честь еще ничего не называли. Разве что планету (речь идет о малой планете № 6890, открытой в 1975 году, — прим.ред.). А что, неплохо перейти и к более земным вещам, — смеется космонавт.

А еще Савиных попросил детей беречь Землю

Пермским школьникам Виктор Савиных пожелал всегда серьезно относиться к учебе.

— Если вы хотите принести пользу родине, родителям и себе, вы должны быть хорошо образованы. Это вам очень пригодится.

Теперь Виктор Савиных каждый год будет приезжать в школу в Новых Лядах. Работать со школьниками ему придется не впервые. Именно Виктор Савиных был инициатором создания в Кирове детского космического центра, в работе которого принимает активное участие.