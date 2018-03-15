Медведев: штрафы за авиадебоширство вырастут в разы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство страны намерено ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

"К сожалению, такие ситуации (авиадебоширство), несмотря на то, что это источник повышенной опасности, причем исключительно сложный, не редкость", — отметил Медведев.

Он также добавил, что штрафы за авиадебоширство в России вырастут в разы.