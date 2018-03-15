Ещё
В Подмосковье увеличилось число онлайн-записей на прием к врачу на 25%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье увеличилось число онлайн-записей на прием к врачу на 25% 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИАМО
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Подмосковные жители записались на прием к врачу онлайн более 1,6 миллиона раз в январе‐феврале 2018 года. Это на 25% больше показателей за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.
Министр отметил, что в настоящее время в Московской области идет активная работа по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения. Подмосковные жители все чаще прибегают к интернету, чтобы записаться на прием к доктору. Около 1 миллиона человек каждый месяц записываются к врачу онлайн. При этом более 550 тысяч раз жители воспользовались услугами инфоматов, которые установлены в поликлиниках. Примерно 377 тысяч раз жители Подмосковья смогли записаться к врачу через единый контакт-центр.
Записаться к врачу в Московской области можно с помощью сайта госуслуг — zdrav.mosreg.ru, инфоматов или через единый контакт-центр по номеру 8 (800) 550-50-30.
РИА Новости: последние новости
Лавров рассказал о юридической стороне сотрудничества с Японией на Курилах Посол РФ: диалогу между Россией и Францией никто не помешает Завершен прием заявлений для голосования на участке не по месту прописки
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля540
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки25
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»333
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина44
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение