Шесть сибирских моногородов получили статус ТОСЭР

Новоалтайск и Саянск и Новый статус получили два моногорода Алтайского края Заринск , два в Иркутской области Черемхово , а также Новокузнецк в Кузбассе и поселок Линево в Новосибирской области . Теперь все резиденты, которые зарегистрируются в этих ТОСЭР и начнут новое производство, смогут претендовать на весьма существенные преференции. В частности, ставка налога на прибыль для них будет не более пяти процентов в течение первых пяти лет и не более десяти процентов — в последующие пять. Резидентов освободят от уплаты налога на имущество и землю, для них снизят страховые взносы с 30 до 7,6 процента, отменят таможенные пошлины. Они получат право на ускоренное возмещение НДС и льготные ставки аренды при пользовании недвижимостью на территории опережающего развития. В Алтайском крае соответствующий закон о льготах по налогам, зачисляемым в региональный бюджет, приняли еще в декабре прошлого года.

В Заринске первый кандидат в резиденты уже есть — это рязанский инвестор, возводящий завод по производству кожи. Стоимость реализации проекта — около 1,6 миллиарда рублей. Компания получила серьезную поддержку Фонда развития моногородов — льготный кредит в один миллиард рублей. Кроме того, на средства ФРМ и регионального бюджета в Заринске подвели дорогу к будущему кожевенному заводу, строительство которого запланировано завершить до конца 2018 года.

— Кожевенный завод — якорное производство ТОСЭР, за которым последуют другие потенциальные инвесторы, — подчеркивает глава администрации Заринска Иван Терешкин. — Сейчас идут переговоры с компаниями по производству кожаной обуви, мягкой мебели, кожгалантереи. Кроме того, мы ведем работу и с другими потенциальными резидентами. На площадку уже зашла компания по производству фанеры, инвестировав более 150 миллионов рублей и создав 100 новых рабочих мест.

Всего концепция ТОСЭР «Заринск» предусматривает реализацию до 2027 года девяти инвестиционных проектов общей стоимостью 2,6 миллиарда рублей и создание более тысячи новых рабочих мест.

В Новоалтайске стать резидентами предварительно изъявили желание девять компаний, которые планируют организовать в ТОСЭР машиностроительное производство, выпуск текстильных изделий, вторичную переработку полимерных материалов, производство органических удобрений и кормов для животных. За десять лет они обещают вложить в эти проекты до трех миллиардов рублей.

Муниципалитет выделил для потенциальных резидентов индустриальные парки «Новоалтайск Южный» и «Восточный», а также участок, где инвестор строит фабрику по переработке растительного сырья. «В „Новоалтайске Южном“ уже работает несколько инвесторов, но здесь не хватает электрических мощностей. На строительство подстанции планируем получить поддержку Фонда развития моногородов», — сообщил глава администрации Новоалтайска Сергей Еремеев

Прямая речь

— Сегодня в стране уже накоплен опыт создания ТОСЭР. Это новый инструмент поддержки моногородов, но его реализация пока идет сложно. Сейчас таких территорий в стране больше, чем реальных резидентов в них. Хотя основная цель создания ТОСЭР — активизировать бизнес, чтобы инвесторы выбирали моногорода в качестве своих инвестиционных площадок. Для этого должна быть создана необходимая инфраструктура. И именно на эти цели Фонд выделяет целевые средства.