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По указу Медведева под Воронежем появилась территория опережающего развития
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По указу Медведева под Воронежем появилась территория опережающего развития 

АиФ 20 часов назад
Фото: АиФ
16 марта председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Павловске Воронежской области территории опережающего развития (ТОСЭР), сообщили в пресс-службе облправительства.
Создание ТОСЭР позволит разместить в городе не менее 20 новых производств, работа которых будет гарантировать стабильность социально-экономического развития города, а резидентам получить льготные условия ведения предпринимательской деятельности с учетом применения пониженных ставок по страховым взносам — 7,6%, (для нерезидентов 30%), льгот по налогам на прибыль (в течение первых пяти лет не более 5%, в течение последующих пяти лет — не более 12%), земельному налогу (0%), а также применения льготных налоговых пошлин на ввоз иностранных товаров в ТОСЭР.
На данный момент правительством Воронежской области уже подписаны соглашения о намерениях с двумя предприятиями — потенциальными резидентами создаваемой ТОСЭР, которые планируют вложить 11, 2 млрд рублей и создать более тысячи рабочих мест. Якорным проектом станет строительство мясокомбината с объемом инвестиций более 10 млрд рублей.
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