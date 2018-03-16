Посол Франции назвала отношения с Россией тесными

"Несмотря на те разногласия, которые у нас есть — по Сирии , по Украине , наши президенты охраняют и поддерживают очень тесные отношения. Мы все помним, как состоялся первый визит в Версаль господина (Владимира) Путина. Продолжаются постоянно телефонные переговоры, звонки, встречи", — сказала посол.

Она подчеркнула, что «наши отношения на самом высшем уровне остаются тесными».