День 17 марта в истории

27 лет назад (1991) в СССР прошёл первый и единственный Всесоюзный референдум.

Постановление о проведении в Советском Союзе референдума по вопросу сохранения СССР было принято Верховным Советом 16 января 1991 года. На плебисцит был вынесен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

В голосовании приняли участие 148,5 миллиона человек (79,5%), из них «да» ответили — 76,4% голосовавших.

Эстонии, Латвии, Грузии, Молдавии и Референдум прошел не во всех республиках СССР. В Литве Армении , которые ранее объявили о независимости или о переходе к независимости, он не проводился.

95 лет назад (1923) организовано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролёт»

Оно было создано для организации воздушных почтово-пассажирских и грузовых линий, решения задач народного хозяйства, связанных с авиацией, а также развитие отечественной авиационной промышленности. Уставной капитал общества составлял 2 миллиона рублей золотом.

Считается, что инициатива создания «Добролёта» принадлежит Льву Троцкому , занимавшему в то время пост наркома по военным и морским делам.

К 1930 году общая протяжённость линий общества составляла 26 тысяч километров. За 7 лет было перевезено 47 тысяч пассажиров и 408 тонн грузов.

В октябре 1930 года «Добролёт» было преобразовано во Всесоюзное объединение Гражданского воздушного флота при Совете Труда и Обороны.

112 лет назад (1906) был издан указ Николая II «О временных правилах об обществах и союзах».

Документ позволял организовывать любые, даже оппозиционные, организации без предварительного разрешения. Запрещено было создавать лишь общества, которые преследовали цели «противные общественной нравственности или воспрещенные уголовным законом, или же угрожающие общественному спокойствию и безопасности», либо политические организации, финансируемые из-за границы.

Российские граждане впервые получили гарантированное право на создание общественных организаций, хотя и в весьма урезанном виде. Полностью были лишены этого права военнослужащие и частично — студенты и чиновники. Полиции было предоставлено право закрывать любое общество, если оно нарушало «общественное спокойствие и безопасность». В 1910 году был подготовлен проект закона, призванного заменить Временные правила, однако он так и не был внесен в Государственную Думу

157 лет назад (1861) был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права.

Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, куда входили 17 законодательных актов, был подписан императором Александром II 3 марта 1861 года.

Крестьянам были присвоены гражданские права (свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров, приобретение недвижимого имущества на своё имя), а также юридическая свобода. Однако земля объявлялась собственностью помещиков. За отводимые наделы крестьяне на положении «временнообязанных» несли повинности в пользу помещиков, которые практически не отличались от крепостных.

165 лет назад (1853) именным указом императора Николая I была утверждена «Нормальная табель состава пожарной части в городах».

Документ впервые упорядочил организационную структуру пожарной охраны, которая была заложена еще в 1649 году.