Россия хочет ловить рыбу в местах захоронения ядерных отходов в Арктике

Голованов руководит отделом науки и образования в Федеральном агентство по рыболовству, ранее он работал в Институте океанографии ПИНРО (Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича, — прим. ред.) в Мурманске

Голованов считает, что рыболовство в Карском море имеет преимущества, поскольку оно расположено целиком и полностью на российском континентальном шельфе и не граничит с территориальными водами других стран.

«Это означает, что Россия может здесь действовать в соответствии со своими собственными правилами», — заявил он, по сообщению информационного агентства ТАСС.

Палтус, сайка и крабы

Традиционно Карское море никогда не считалось особо благоприятным для рыболовства. Оно находится вдали как портов, так и других населенных территорий, оно холодное и сковано льдом большую часть зимы. Сейчас все может измениться. Из-за климатических изменений всё большие части Карского моря свободны ото льда более продолжительные зимние периоды.

Сергей Голованов считает, что Карское море весьма перспективно для рыболовства, что касается редких видов рыб. Кроме того, здесь имеется и палтус, и большое количество сайки, мойвы, камбалы, морского судака и краба-стригуна.

«Мы ожидаем бурного роста поголовья краба, как это было в Баренцевом море», — заявил Голованов.

На конференции в Мурманске не упоминалось о том, что во времена СССР Карское море было одним из важнейших мест захоронения радиоактивных отходов. Ни в одном другом месте мирового океана не находится так много радиоактивных отходов, как в Карском море в Арктике.

Здесь, там и повсюду

Здесь были затоплены целых 17 судов и барж с радиоактивными отходами. И 17 000 емкостей с радиоактивными отходами. Еще хуже то, что вдоль восточного берега Новой Земли были затоплены 16 атомных реакторов. Шесть из них по-прежнему имели на борту урановое топливо на момент затопления.

Отходы были от советского атомного подводного флота, действовавшего с баз вдоль побережья Кольского полуострова на Баренцевом море и верфей, на которых строились подлодки Северодвинске под Архангельском. Затопление началось в 1960 году, вскоре после того, как первый советский атомный ледокол и первые атомные подлодки начали использоваться в Арктике.

Карское море использовалось как советская свалка для ядерных отходов вплоть до 1990 г. Все держалось в секрете. Первый официальный отчет о затоплении был опубликован Алексеем Яблоковым , советником президента Бориса Ельцина по вопросам окружающей среды, в 1993 году.

После развала Советского Союза и Северный флот, и гражданские ледоколы прекратили топить отходы в море.

В 1982 году была затоплена целая подводная лодка

В 1982 году в мелком море в заливе Степового была затоплена целая атомная подводная лодка — К-27.

Подводная лодка не использовалась более 15 лет после сильной утечки из одного из двух реакторов, с которым и до этого были проблемы. Из реактора происходила утечка радиоактивных газов, а неправильное охлаждение стало причиной серьезных проблем с топливными элементами.

Советские инженеры-реакторщики и ученые считали, что затопить целую подложку в море — наиболее безопасный способ избежать утечек в море.

Два реактора на борту охлаждаются жидким металлом и содержат отработанное ядерное топливо — 800 кг урана, если говорить точно.

И российские, и норвежские эксперты в области радиационной безопасности неоднократно предупреждали, что подлодка рано или поздно станет причиной утечки радиоактивности в Карском море, если подлодку не поднять. Наихудший из сценариев, которые назывались, сводился к возможности неконтролируемой цепной реакции в реакторе, которая может начаться, если морская вода станет просачиваться через защитную крышку, которая сегодня изолирует помещение с двумя реакторами.

В 2013 году норвежско-российская экспедиция к месту затопления подлодки K-27 году сделала вывод о том, что поднять лодку со дна моря возможно. Несмотря на то, что она была затоплена 30 лет назад, корпус лодки по-прежнему не поврежден. Экспедиция посетила также и другие места в Карском море.

Ядерный полигон

Помимо радиоактивных отходов, затопленных в Карском море, море находится прямо у крупнейшего ядерного полигона Советского Союза. В атмосфере над Новой Землей в 1955-1962 гг. были взорваны 79 атомных и водородных бомб. Еще 35 боеголовок были испытаны в подземных туннелях в 1963-1990 гг. Большая часть Новой Земли сегодня запретная военная зона.