Герман Каплун: в современных условиях проблема фейковых новостей не имеет решения

Директор по стратегии инвестиционной компании TMT Investments — об актуальном.

«Современное общество беззащитно перед вбросами недостоверной информации, которую называют фейковыми новостями. На выработку защитных механизмов потребуется не менее десяти лет, а до тех пор единственным оружием социума будет оставаться блокировка сайтов, увеличивающая количество запретов в интернете» — считает Герман Каплун , директор по стратегии инвестиционной компании TMT Investments, один из ее основателей.

Одна из наиболее актуальных задач в обеспечении безопасности и стабильности нашего общества — разработка программ и приложений, способных определять истинность информации, выявлять фейки и пресекать их распространение. «Невозможность верить сведениям, представленным в интернете, создает для бизнеса и общества массу проблем. Для предпринимателей искаженная информация о продукте и условиях означает потери денег и времени, зачастую немалые. Любой фейк — враг бизнеса» — так прокомментировал ситуацию сооснователь РБК , владелец венчурного бизнеса Герман Каплун.

Фальшивые новости провоцируют политические скандалы, губят репутации известных людей, наносят финансовый ущерб и просто несут опасность для жизни и здоровья большого количества людей. Не всегда такая новость носит негативный характер. Это может быть «утечка» информации о новейшем средстве для лечения ВИЧ или онкологических заболеваний, в результате которой сотни тысяч больных откажутся от лечения в погоне за чудом. Фейки приносят реальный вред.

Отметим, что юридических способов борьбы с этим явлением немного, и все они нелегки и затратны. Особенно ясно это видно в ситуациях, когда домен сайта-источника располагается в одной из оффшорных зон. Мировое сообщество в полной мере осознает опасность фейков, так что в большинстве стран сегодня ведется активная работа над законопроектами, призванными противодействовать распространению ложной информации. В прошлом году даже состоялись слушания Еврокомиссии по этому вопросу, но к реальным результатам это не привело.