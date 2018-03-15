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Герман Каплун: в современных условиях проблема фейковых новостей не имеет решения
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Герман Каплун: в современных условиях проблема фейковых новостей не имеет решения 

Prim.News 15 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Директор по стратегии инвестиционной компании TMT Investments — об актуальном.
«Современное общество беззащитно перед вбросами недостоверной информации, которую называют фейковыми новостями. На выработку защитных механизмов потребуется не менее десяти лет, а до тех пор единственным оружием социума будет оставаться блокировка сайтов, увеличивающая количество запретов в интернете» — считает Герман Каплун, директор по стратегии инвестиционной компании TMT Investments, один из ее основателей.
Одна из наиболее актуальных задач в обеспечении безопасности и стабильности нашего общества — разработка программ и приложений, способных определять истинность информации, выявлять фейки и пресекать их распространение. «Невозможность верить сведениям, представленным в интернете, создает для бизнеса и общества массу проблем. Для предпринимателей искаженная информация о продукте и условиях означает потери денег и времени, зачастую немалые. Любой фейк — враг бизнеса» — так прокомментировал ситуацию сооснователь РБК, владелец венчурного бизнеса Герман Каплун.
Фальшивые новости провоцируют политические скандалы, губят репутации известных людей, наносят финансовый ущерб и просто несут опасность для жизни и здоровья большого количества людей. Не всегда такая новость носит негативный характер. Это может быть «утечка» информации о новейшем средстве для лечения ВИЧ или онкологических заболеваний, в результате которой сотни тысяч больных откажутся от лечения в погоне за чудом. Фейки приносят реальный вред.
Отметим, что юридических способов борьбы с этим явлением немного, и все они нелегки и затратны. Особенно ясно это видно в ситуациях, когда домен сайта-источника располагается в одной из оффшорных зон. Мировое сообщество в полной мере осознает опасность фейков, так что в большинстве стран сегодня ведется активная работа над законопроектами, призванными противодействовать распространению ложной информации. В прошлом году даже состоялись слушания Еврокомиссии по этому вопросу, но к реальным результатам это не привело.
«Я полагаю, что механизмы противодействия фейковым новостям непременно появятся, но вряд ли это произойдет ранее, чем через 5-10 лет. В этой ситуации блокировка интернет-ресурсов такого рода выглядит оправданной, а инициативы Роскомнадзора — более чем обоснованными, — считает Герман Каплун. — У обычных же людей остается один выход — собирать информацию в разных, независимых друг от друга уважаемых источниках, сравнивать и анализировать полученные сведения. Это единственный способ не стать жертвой очередного фейка».
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