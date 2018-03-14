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Московский культурный форум стало посещать больше гостей
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Московский культурный форум стало посещать больше гостей 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Московский культурный форум стал более популярным для посетителей, в этом году ожидается 50 тысяч гостей, сообщил журналистам в среду руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.
«Мы его (форум — ред.) проводим в «Манеже» уже в третий раз. С каждым годом у нас идет рост посещаемости нашего форума», — сказал Кибовский.
Он отметил, что в 2017 году форум посетило на 12 тысяч человек больше, чем в 2016. Тогда на мероприятии побывали 50 тысяч гостей. Столько же посетителей ожидается и в этом году.
По словам Кибовского, в рамках программы форума также представят свыше 800 мероприятий, а также более 500 мастер-классов и более 40 творческих встреч.
Московский культурный форум пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 25 марта.
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