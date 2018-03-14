Детская больница Северного Тушина продолжит сотрудничество с Центром помощи пропавшим и пострадавшим детям

Детская городская клиническая больница (ДГКБ) имени Башляевой, которая находится в Северном Тушине, продолжит сотрудничество с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

— На днях нашу больницу посетила председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, вице-президент Фонда Святителя Василия Великого Елена Мильская. Во время встречи был подписан новый договор о сотрудничестве с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. Кроме того, в дар больнице были переданы три интерактивные доски, — сообщили в пресс-службе ДГКБ имени Башляевой.