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Детская больница Северного Тушина продолжит сотрудничество с Центром помощи пропавшим и пострадавшим детям
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Детская больница Северного Тушина продолжит сотрудничество с Центром помощи пропавшим и пострадавшим детям 

Префектура СЗАО города Москвы 14 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Детская городская клиническая больница (ДГКБ) имени Башляевой, которая находится в Северном Тушине, продолжит сотрудничество с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.
— На днях нашу больницу посетила председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, вице-президент Фонда Святителя Василия Великого Елена Мильская. Во время встречи был подписан новый договор о сотрудничестве с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. Кроме того, в дар больнице были переданы три интерактивные доски, — сообщили в пресс-службе ДГКБ имени Башляевой.
Напомним с Центром помощи пропавшим и пострадавшим детям больница сотрудничает с 2015 года. За это время была оказана помощь в лечении более чем 3500 тяжелобольных детей по всей России.
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