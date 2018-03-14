Мария Миногарова и другие звезды на выставке Наталии Коган 

Кто: Мария Миногарова, Маша и Вероника Федоровы, Наталья Коган, Эва Вострухина, Анжелика Тиманина, Мари Коберидзе, Евгений Заболотный и многие другие.
Что: Выставка Наталии Коган в Цветном при поддержке Maison Margiela Fragrances
Где: Универмаг «Цветной», Москва.
Когда: 13.03.2018.
Люди говорят: На -1 этаже ARTBasement пространства универмага «Цветной» открылась фото-выставка Наталии Коган, посвященная светским персонам. В объектив Наталии попали 15 женщин: главные редакторы глянцевых изданий, актрисы, музыканты, блогеры, стилисты, архитекторы, дизайнеры, кураторы арт-галерей, визажисты, спортсмены, среди которых Маша Федорова, Ксения Чилингарова, Мари Коберидзе, Александра Жаркова и Ясмина Муратович.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/mariya-minogarova-i-drugie-zvezdy-na-vystavke-natalii-kogan/