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Почти 200 российских выпускников получили гранты на обучение за рубежом в рамках госпрограммы в 2017 г.
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Почти 200 российских выпускников получили гранты на обучение за рубежом в рамках госпрограммы в 2017 г. 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Почти 200 российских выпускников получили гранты на обучение за рубежом в рамках госпрограммы «Глобальное образование» в 2017 г. Об этом сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в ходе расширенного заседания коллегии Минобрнауки.
«В рамках программы «Глобальное образование» в 2017 г. гранты для обучения за рубежом получили 197 российских граждан в объеме 502 млн руб. На сегодняшний день уже вернулись и трудоустроились на российские предприятия 46 участников программы», — сказала О. Васильева.
Программа «Глобальное образование» запущена в 2014 г. Она направлена на сохранение и приумножение научных, педагогических, медицинских и инженерных кадров, управленческих кадров в социальной сфере, а также на поддержку граждан РФ, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации, их последующее трудоустройство.
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