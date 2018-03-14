Почти 200 российских выпускников получили гранты на обучение за рубежом в рамках госпрограммы в 2017 г.

Почти 200 российских выпускников получили гранты на обучение за рубежом в рамках госпрограммы «Глобальное образование» в 2017 г. Об этом сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в ходе расширенного заседания коллегии Минобрнауки.

«В рамках программы «Глобальное образование» в 2017 г. гранты для обучения за рубежом получили 197 российских граждан в объеме 502 млн руб. На сегодняшний день уже вернулись и трудоустроились на российские предприятия 46 участников программы», — сказала О. Васильева.