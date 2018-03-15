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В районе Люблино прошел рейд «Народный контроль»
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В районе Люблино прошел рейд «Народный контроль» 

Управа района Люблино 15 марта 2018
Фото: Управа района Люблино
Его участники проверили два магазина шаговой доступности на Совхозной, дом 3, строение 2, и на пересечении Совхозной и Ставропольской, 22/50.
— Профилактический осмотр магазинов на соблюдение ими санитарных норм, а так же проверка качества товара важный элемент нашей повседневной работы, — отметил участник рейда Камран Мамедов.
Проверка магазинов была проведена на основании жалоб жителей на ненадлежащее качество продуктов питания. Рейдом были выявлены продукты с несоответствующим сроком годности, нарушенной упаковкой, нарушениями условий хранения. Все замечания были устранены в ходе проверки.
(ск)
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