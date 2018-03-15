В районе Люблино прошел рейд «Народный контроль»

Его участники проверили два магазина шаговой доступности на Совхозной, дом 3, строение 2, и на пересечении Совхозной и Ставропольской, 22/50.

— Профилактический осмотр магазинов на соблюдение ими санитарных норм, а так же проверка качества товара важный элемент нашей повседневной работы, — отметил участник рейда Камран Мамедов

Проверка магазинов была проведена на основании жалоб жителей на ненадлежащее качество продуктов питания. Рейдом были выявлены продукты с несоответствующим сроком годности, нарушенной упаковкой, нарушениями условий хранения. Все замечания были устранены в ходе проверки.

(ск)