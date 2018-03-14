Заработала программа субсидирования авиакомпаний с дальними рейсами 

С 14 марта вступили в силу новые правила предоставления субсидий авиакомпаниям. Постановление правительства, регламентирующее эти правила, устанавливает порядок выделения средств авиакомпаниям, которые недополучили доходы от осуществления регулярных перелётов по специальному тарифу в салонах экономического класса. Новые правила коснутся рейсов с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, которые будут выполнены с 1 марта по 1 декабря 2018 года. Авиакомпании также будут получать субсидии за маршруты Магадан — Владивосток — Магадан, Чита — Владивосток — Чита, Екатеринбург — Владивосток — Екатеринбург. «Цель принятых решений — повышение эффективности целевого расходования бюджетных средств, предусмотренных для поддержки авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки по специальному тарифу», — цитирует «Парламентская газета» постановление правительства. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новые правила предоставления субсидий авиакомпаниям нужны для того, чтобы перелёты стали более доступны жителям РФ.