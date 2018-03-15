Песков прокомментировал выступление Небензи в СБ ООН

«Господин Небензя является постоянным представителем Российской Федерации в Организации объединенных наций, и, как вы знаете, он назначен указом президента РФ. Поэтому в этом плане никаких сомнений ни у кого возникать не должно», ­ сказал Песков, отвечая на вопрос, согласовывались ли заявления Небензи с президентом.

При этом Песков отказался рассказывать о процессе согласования с главой государства заявлений Небензи на заседании Совета Безопасности Организации, передает РИА «Новости»

В среду Совет Безопасности ООН, созванный по инициативе Великобритании , в закрытом формате приступил к обсуждению инцидента в Солсбери, где были отравлены осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

США на заседании Совбеза ООН возложили на Россию ответственность за отравление Скрипаля. Перед этим Великобритания уже объявила о высылке 23 российских дипломатов.