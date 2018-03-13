В Подмосковье семьи с детьми‑инвалидами школьного возраста получат выплату в 13 тыс. рублей

Ирина Фаевская. Подмосковные семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды школьного возраста, получат единовременную выплату в размере 13 тысяч рублей, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области

«У нас уже принято постановление о внесении изменений в закон о поддержке семей с детьми, где семьям, имеющим детей-инвалидов, будет установлена единовременная выплата в размере 13 тысяч рублей. Но это только для тех семей, имеющих детей-инвалидов школьного возраста, которые посещают государственные образовательные учреждения Московской области», — сказала Фаевская.

По ее словам, эта мера аналогична выплате многодетным семьям на школьную форму и бесплатное питание.