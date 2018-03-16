Мутко: правительство Мордовии поддержит содержание арены в Саранске в ближайшие годы

САРАНСК , 16 марта. / ТАСС /. Правительство Республики Мордовия как минимум один-два года будет поддерживать содержание стадиона «Мордовия-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко.

Строительство стадиона началось в 2014 году. На период турнира вместимость арены составит 45 015 мест. Стадион примет четыре матча группового этапа.

"Как минимум на год-два правительство будет поддерживать содержание стадиона. Надеюсь, что мощная инфраструктура, которая здесь создается, будет использоваться и в дальнейшем. Мы будем всячески этому помогать", — сказал Мутко.

По словам вице-премьера, для болельщиков в Саранске будут организованы туристические маршруты. «Считаю, здесь есть что смотреть и куда сходить. Здесь будут играть особенные команды, могут возникнуть проблемы с языком: испанцы, португальцы и те же тунисцы не все владеют даже английским», — отметил он.