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Мутко: правительство Мордовии поддержит содержание арены в Саранске в ближайшие годы
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Мутко: правительство Мордовии поддержит содержание арены в Саранске в ближайшие годы 

ТАСС 20 часов назад
Фото: ТАСС
САРАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Мордовия как минимум один-два года будет поддерживать содержание стадиона «Мордовия-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко.
Строительство стадиона началось в 2014 году. На период турнира вместимость арены составит 45 015 мест. Стадион примет четыре матча группового этапа.
"Как минимум на год-два правительство будет поддерживать содержание стадиона. Надеюсь, что мощная инфраструктура, которая здесь создается, будет использоваться и в дальнейшем. Мы будем всячески этому помогать", — сказал Мутко.
По словам вице-премьера, для болельщиков в Саранске будут организованы туристические маршруты. «Считаю, здесь есть что смотреть и куда сходить. Здесь будут играть особенные команды, могут возникнуть проблемы с языком: испанцы, португальцы и те же тунисцы не все владеют даже английским», — отметил он.
Саранск примет четыре матча группового этапа чемпионата мира: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня), Панама — Тунис (28 июня). «Наша задача сделать так, чтобы люди прочувствовали самобытность каждого города, в том числе и Саранска. Я обязательно приеду на матчи сюда», — сказал Мутко.
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