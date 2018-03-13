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Петербуржцы сообщили о разливе топлива на Оккервиле
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Петербуржцы сообщили о разливе топлива на Оккервиле 

Собака 13 марта 2018
Фото: Собака
Масляные разводы заметили горожане на реке Оккервиль в Невском районе Петербурга утром 13 марта.
Как рассказал «Фонтанке» очевидец, чёрные разводы расползлись по поверхности воды на участке от улицы Ворошилова до Ледового дворца на проспекте Пятилеток. От реки идёт резкий запах отработанного моторного топлива.
В комитете по природопользованию Смольного изданию сообщили, что к предполагаемому месту разлива нефтепродуктов направлены специалисты ГУП «ПИЛАРН».
По материалам «Фонтанки» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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