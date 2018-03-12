В Свердловской области в городе Реж открыли новую ледовую арену

"Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Холдинга Андрей Козицын 12 марта в Реже открыли новую ледовую арену, построенную на принципах государственно-частного партнерства. Благодаря появлению нового спортивного объекта, жители Режевского района смогут круглогодично заниматься зимними видами спорта", — говорится в сообщении.

Ледовая арена была спроектирована в 2017 году и возведена в рекордно короткие сроки. Это современный комплекс общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров со спортзалом, гардеробом, раздевалками, душевыми, буфетом, медицинскими кабинетами. Площадка с искусственным льдом 60 на 30 метров подходит для проведения тренировок, детских и взрослых соревнований городского, областного и федерального уровней по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Стоимость объекта составила порядка 170 миллионов рублей.

"Сердечно поздравляю вас с открытием современной ледовой арены. Режевчане смогут выходить на лед и в весеннюю оттепель, и в жаркий летний день. Уверен, ледовый комплекс в Реже заложит прочную основу для появления новых талантов", — приводятся в сообщении слова губернатора Куйвашева.

Строительство ледовой арены велось в рамках заключенного в 2016 году соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и УГМК Холдингом, направленного на комплексное развитие спортивной инфраструктуры региона. Соглашение предусматривает ежегодное выделение внебюджетных средств в размере 350 миллионов рублей на строительство ледовых площадок в городах Свердловской области.

Сотрудничество направлено на развитие хоккейной инфраструктуры региона, подготовку юных, талантливых спортсменов. Согласно этому соглашению, в городах Свердловской области будет построено не менее 20 крытых ледовых арен, уточняет департамент.