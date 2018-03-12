«Союзмультфильм» посвятит новые серии «Простоквашино» О. Табакову

Все новые серии мультфильма про «Простоквашино» будут посвящены актеру и режиссеру Олегу Табакову , сообщила журналистам председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Для нас это невосполнимая утрата. И мы приняли решение, что все новые серии «Простоквашино» будут посвящены О. Табакову», — заявила она.