«Союзмультфильм» посвятит новые серии «Простоквашино» О. Табакову 

Все новые серии мультфильма про «Простоквашино» будут посвящены актеру и режиссеру Олегу Табакову, сообщила журналистам председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
«Для нас это невосполнимая утрата. И мы приняли решение, что все новые серии «Простоквашино» будут посвящены О. Табакову», — заявила она.
Народный артист СССР О. Табаков скончался в Москве 12 марта 2018 г. в возрасте 82 лет. Актер озвучивал кота Матроскина в классических сериях мультфильма про Простоквашино. В новых сериях «голосом» героя стал Михаил Ефремов. Всего киностудия планирует выпустить до 2020 г. 30 серий мультфильма, продолжительность каждой составит 6,5 минут.