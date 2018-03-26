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Телебашня в Екатеринбурге после своего сноса может попасть в Книгу рекордов Гиннесса
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Телебашня в Екатеринбурге после своего сноса может попасть в Книгу рекордов Гиннесса 

ТАСС 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), выступившая заказчиком сноса 220-метровой недостроенной телебашни в Екатеринбурге, в апреле подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Речь пойдет о самом высоком в мире недострое, который когда-либо демонтировали, сообщили в понедельник в пресс-службе УГМК.
"Нами будет подана заявка в Книгу рекордов Гиннесса по теме обрушения самого высокого недостроя в мире. В течение двух недель мы подадим заявку", — сказали в пресс-службе.
Телебашня в центре Екатеринбурга, заброшенная с 1991 года из-за отсутствия финансирования, была взорвана утром 24 марта. Перед сносом высотного объекта в городе— миллионнике были закрыты несколько станций метро и оцеплен ряд улиц, жильцов ближайших домов эвакуировали. В настоящее время на месте башни осталось 30-метровое основание, которое будет демонтировано обычным способом.
Строившаяся с 1983 года телебашня успела стать стала одним из самых известных объектов Свердловска, а затем и Екатеринбурга. Изначально планировалось, что она будет второй по высоте в СССР после Останкинской телебашни, «рост» которой превышает 500 метров.
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