Телебашня в Екатеринбурге после своего сноса может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 марта. / ТАСС /. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), выступившая заказчиком сноса 220-метровой недостроенной телебашни в Екатеринбурге, в апреле подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Речь пойдет о самом высоком в мире недострое, который когда-либо демонтировали, сообщили в понедельник в пресс-службе УГМК.

"Нами будет подана заявка в Книгу рекордов Гиннесса по теме обрушения самого высокого недостроя в мире. В течение двух недель мы подадим заявку", — сказали в пресс-службе.

Телебашня в центре Екатеринбурга, заброшенная с 1991 года из-за отсутствия финансирования, была взорвана утром 24 марта. Перед сносом высотного объекта в городе— миллионнике были закрыты несколько станций метро и оцеплен ряд улиц, жильцов ближайших домов эвакуировали. В настоящее время на месте башни осталось 30-метровое основание, которое будет демонтировано обычным способом.