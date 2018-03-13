РГБМ решила объединить энергию энтузиастов и важные для общества начинания

Всероссийский конкурс «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке» стартовал в Государственной библиотеки для молодежи.

Конкурс объединил библиотеки нашей страны и волонтеров-общественников. Главное условие для участников — конкретные, осязаемые начинания. Это могут быть реализованные за последние три года волонтерские проекты, уже давшие результат, или яркие идеи, которые стоит претворить в жизнь.

Как отмечает ведущий специалист Информационно-консалтингового центра «Библиотека и молодёжь» РГБМ Юлия Наумова, подведением итогов конкурса станет сборник материалов, в которых рассказывается о лучших молодежных волонтерских практиках, реализованных в библиотеках.

Заявки от участников конкурса ждут до 31 мая. Шорт-лист финалистов будет составлен к середине июня. Победителей определят осенью. Свои награды победители получат в Российской государственной библиотеке для молодёжи в рамках V Международного конгресса «Современная молодёжь в современной библиотеке» 11-12 октября этого года.