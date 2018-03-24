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Жителя Целинского района, пропавшего неделю назад, обнаружили мертвым
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Жителя Целинского района, пропавшего неделю назад, обнаружили мертвым 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Пропавший Дмитрий Велиев из хутора Веселый (Целинский район) найден мертвым. Человека искали на протяжении недели, однако обнаружить его живым так и не удалось.
Дмитрий ушел из дома 17 марта и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Они прочесывали дороги, посадки, расклеивали ориентировки.
— Вчера позвонила семья Велиевых и сообщила печальную новость. Подробности гибели мужчины нам не сообщили, известно лишь, что его тело нашли неподалеку от родного хутора, — прокомментировала представитель «Лиза Алерт Юг» Яна Ненахова.
На прошлой неделе волонтеры также занимались поисками человека — 78-летнего ростовского пенсионера. Дедушка вышел погулять рядом со своим домом, но из-за проблем с памятью очутился на окраине города. К счастью, история закончилась благополучно, и мужчину забрали родственники.
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