Жителя Целинского района, пропавшего неделю назад, обнаружили мертвым

Пропавший Дмитрий Велиев из хутора Веселый (Целинский район) найден мертвым. Человека искали на протяжении недели, однако обнаружить его живым так и не удалось.

Дмитрий ушел из дома 17 марта и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Они прочесывали дороги, посадки, расклеивали ориентировки.

— Вчера позвонила семья Велиевых и сообщила печальную новость. Подробности гибели мужчины нам не сообщили, известно лишь, что его тело нашли неподалеку от родного хутора, — прокомментировала представитель «Лиза Алерт Юг» Яна Ненахова.

На прошлой неделе волонтеры также занимались поисками человека — 78-летнего ростовского пенсионера. Дедушка вышел погулять рядом со своим домом, но из-за проблем с памятью очутился на окраине города. К счастью, история закончилась благополучно, и мужчину забрали родственники.