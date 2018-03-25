Машины не вывозят мусор на полигон ТКО «Воловичи» в Коломенском округе

Мусорные машины не едут на полигон твердых коммунальных отходов «Воловичи» в Коломенском городском округе Подмосковья , на полигоне работает лаборатория МЧС , сообщил глава горокруга Денис Лебедев

В воскресенье активисты перекрыли автодорогу вблизи мусорного полигона «Воловичи».

«Это политически сформированная акция, потому что на сегодняшний день на полигон «Воловичи» мусорные машины не идут. Шли только машины, которые собирали мусор из города Коломны , и машины, которые участвуют в пересыпке грунта», — сказал Лебедев.

Он отметил, что в акции участвовали около 25 человек. Им предложили приехать в администрацию и обсудить ситуацию там, однако все активисты отказались.

«Мы даем информацию по полигону в штатном режиме, и со вчерашнего дня работает лаборатория МЧС, которая каждые два часа снимает заборы воздуха», — добавил Лебедев.