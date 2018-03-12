Хоккеисты «Торпедо» проведут автограф-сессию для болельщиков 

Сообщение о предстоящем событии размещено на сайте клуба.
Встреча состоится 13 марта в КРК «Нагорный» в 18:00.
«В рамках мероприятия все желающие смогут сфотографироваться, взять автограф и пообщаться с хоккеистами и тренерами нашей команды, поблагодарить торпедовцев за игру и высказать свои пожелания перед наступающим межсезонным периодом», — говорится в сообщении.
Посетителей клуба предупреждают, что центральное фойе будет закрыто, а пройти в «Нагорный» можно будет через боковые входные группы.