Хоккеисты «Торпедо» проведут автограф-сессию для болельщиков

Сообщение о предстоящем событии размещено на сайте клуба.

Встреча состоится 13 марта в КРК «Нагорный» в 18:00.

«В рамках мероприятия все желающие смогут сфотографироваться, взять автограф и пообщаться с хоккеистами и тренерами нашей команды, поблагодарить торпедовцев за игру и высказать свои пожелания перед наступающим межсезонным периодом», — говорится в сообщении.

Посетителей клуба предупреждают, что центральное фойе будет закрыто, а пройти в «Нагорный» можно будет через боковые входные группы.