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Хоккеисты «Торпедо» проведут автограф-сессию для болельщиков
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Хоккеисты «Торпедо» проведут автограф-сессию для болельщиков 

АиФ Нижний Новгород 12 марта 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Сообщение о предстоящем событии размещено на сайте клуба.
Встреча состоится 13 марта в КРК «Нагорный» в 18:00.
«В рамках мероприятия все желающие смогут сфотографироваться, взять автограф и пообщаться с хоккеистами и тренерами нашей команды, поблагодарить торпедовцев за игру и высказать свои пожелания перед наступающим межсезонным периодом», — говорится в сообщении.
Посетителей клуба предупреждают, что центральное фойе будет закрыто, а пройти в «Нагорный» можно будет через боковые входные группы.
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