Парк футбола ЧМ-2018 откроется в Волгограде 7 апреля

ВОЛГОГРАД , 13 марта. / ТАСС /. Волгоградские поклонники футбола уже меньше чем через месяц смогут погрузиться в атмосферу мирового спортивного праздника — 7 и 8 апреля в городе на Волге разместится Парк футбола ЧМ-2018, сообщили во вторник ТАСС в администрации Волгоградской области

"Посетители Парка футбола ЧМ-2018, который будет работать в Волгограде 7 и 8 апреля, смогут попробовать свои силы на футбольных мини-аттракционах, принять участие в конкурсах, встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом ЧМ-2018 — волком Забивакой", — сказал представитель обладминистрации.

По его словам, в Парке футбола будет возможность уточнить расписание мирового первенства, получить информацию о приобретении билетов на матчи турнира и принять участие в Фестивале болельщиков ФИФА.