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Парк футбола ЧМ-2018 откроется в Волгограде 7 апреля
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Парк футбола ЧМ-2018 откроется в Волгограде 7 апреля 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
ВОЛГОГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Волгоградские поклонники футбола уже меньше чем через месяц смогут погрузиться в атмосферу мирового спортивного праздника — 7 и 8 апреля в городе на Волге разместится Парк футбола ЧМ-2018, сообщили во вторник ТАСС в администрации Волгоградской области.
"Посетители Парка футбола ЧМ-2018, который будет работать в Волгограде 7 и 8 апреля, смогут попробовать свои силы на футбольных мини-аттракционах, принять участие в конкурсах, встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом ЧМ-2018 — волком Забивакой", — сказал представитель обладминистрации.
По его словам, в Парке футбола будет возможность уточнить расписание мирового первенства, получить информацию о приобретении билетов на матчи турнира и принять участие в Фестивале болельщиков ФИФА.
Парк футбола ЧМ-2018 — проект АНО «Оргкомитет „Россия-2018“, который стартует в Сочи 24-25 марта. За два с половиной месяца Парк посетит Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самару, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград и завершит свой путь в Москве, на Красной площади, где будет радовать посетителей на протяжении всего чемпионата мира.
Чемпионат мира по футболу пройдет 14 июня — 15 июля 2018 года в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе „Волгоград-Арена“ состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).
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