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Сессия Всекитайского собрания народных представителей завершилась в Пекине
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Сессия Всекитайского собрания народных представителей завершилась в Пекине 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва завершила во вторник работу в китайской столице. В ходе итогового заседания утвердили проекты центрального и региональных бюджетов КНР на 2018 год, рабочий доклад Верховного народного суда и прокуратуры.
На церемонии, ознаменовавшей официальное завершение важного события в истории страны, в результате которого обозначили главные направления развития, выступил с речью председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо поставить народ во главу угла, работать на его благо, поскольку именно народ формирует историю развития — она написана им самим.
Сегодня инновационный дух нации снова проявил себя, и она выступает во главе человечества — я верю, что мы обязательно достигнем цели формирования современного инновационного общества", — заявил китайский лидер.
Он напомнил, что Китай вступил в новую эру развития. «Мы твердо верим в успешное будущее Китая», — резюмировал он, добавив, что КНР продолжит активно содействовать всеобщему глобальному развитию.
Первая сессия ВСНП 13-го созыва открылась 5 марта, в ней приняли участие более 2,9 тыс. депутатов, которые за две недели работы утвердили важные поправки в конституцию КНР, одобрили реформу структуры госсовета, проголосовали за кандидатуры высшего руководства, а также глав ключевых госучреждений и ведомств страны. Как следует из официальных заявлений, прозвучавших в ходе сессии, Китай намерен приступить к новому этапу реформ и модернизации, в ходе которого страна намерена в еще большей степени открыть свой рынок для внешнего мира.
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