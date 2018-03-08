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В Красноярске возле Николаевского моста появится парковка на 450 мест
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В Красноярске возле Николаевского моста появится парковка на 450 мест 

АиФ Красноярск 8 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске на правом берегу появится парковка на 450 мест.
Она разместится у съезда с Николаевского моста в районе спортивного многофункционального комплекса «Платинум Арена».
Администрация города ищет подрядчика для реализации проекта. Согласно документам, сумма контракта составит 60 миллионов рублей. К слову, рядом с площадкой разместится небольшой сквер. Строительство объектов должно завершиться к 15-му сентября.
Отметим, в «Платинум Арене» пройдут церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады — 2019, а также соревнования по фигурному катанию.
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