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В Рязани открылся бассейн «Классика» от госуниверситета
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В Рязани открылся бассейн «Классика» от госуниверситета 

АиФ Рязань 7 марта 2018
Фото: АиФ Рязань
7 марта в Рязани открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Классика», который входит в структуру Рязанского госуниверситета, сообщает ИА «МедиаРязань».
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