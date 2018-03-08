Анонсирована Call of Duty: Black Ops 4

Activision подтвердила то, что гуляло по Интернету как слух уже некоторое время. Следующей частью Call of Duty станет Black Ops 4.

Неизвестно, повлиял ли как-то баскетболист Джеймс Харден на столь «ленивый» анонс. Напомним, что пару дней назад он прибыл на очередной матч НБА в кепке с логотипом, который очень сильно напоминал логотип Black Ops 3. Чуть позже анонимные источники подтвердили, что Харден действительно щеголял в кепке с лого Black Ops 4.

К сожалению, как и в случае с анонсом The Division 2, никакой дополнительной информации нет. Мы знаем, что игру издает Activision, а Treyarch занималась ее созданием в течение трехлетнего цикла. Пафосная презентация, возможно с приглашенными звездами, состоится 17 мая. Игра поступит в продажу 12 октября.

Call of Duty: Black Ops 4 будет доступна пользователям PC, Xbox One и PS4.