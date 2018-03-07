Нырнули за бутылкой. Учёные изучают затопленную Мологу

Редкостные находки стали добычей разведывательно-водолазной команды, которая провела поиск остатков построек усадьбы Мусиных-Пушкиных на дне Рыбинского водохранилища.

Работы шли на глубине шесть метров при холодах до -23 градусов. Но исследователей, ведущих изыскания по проекту «Затопленные святыни Мологского края», такие «мелочи» не смущали.

«Город-утопленник»

Первая группа водолазов обнаружила в фундаменте бывшей усадьбы старинного рода Мусиных-Пушкиных крышку, напоминающую люк погреба или подвального помещения. Квадратный деревянный люк и большое количество битых винных бутылок, датирующихся второй половиной XIX — началом XX века, свидетельствовали, что нашёлся один из погребов. Как обычно, прошла детальная видеосъёмка. Удалось отснять центральную арку, которая была по центру набережной, и несколько уцелевших аркад.

Иловна — дворянская усадьба Мусиных-Пушкиных, она располагалась в Мологском уезде на левом берегу реки Мологи в 23 верстах от уездного города. Впервые упоминается в «Писцовой книге» за 1646 год в составе села Иловна, владельцем которой был Яков Юрьевич Мусин-Пушкин.

Второй отряд провёл погружение на развалины одного из домов, обнаруженного в ходе летних гидролокационных работ.

«Более точно установили местонахождение храма Казанской Божьей Матери, а также фундамент одной из построек. Мы предположили, что это коровник, и не стали тратить на него ресурс погружений, — сообщил в соцсетях инициатор проекта «Затопленные святыни Мологского края» Константин Богданов . — Подводная разведка показала, что степень разрушения построек высокая, хотя высота фундаментов составляет в некоторых местах до метра. Видимость шикарная, что подтверждает правильность идеи работать на таких объектах зимой».

Команда проекта намерена продолжить работу.

Новейшие изыскания приятно контрастируют с прежней практикой выдумывания «на скорую руку» всяческих мифов о Мологе. Один из самых известных — о «городе-утопленнике». Он гласит, что «три сотни мологжан отказались переезжать и перед заполнением водохранилища привязали себя к несдвигаемым предметам в своих домах и погибли под водой».

Бредовость таких легенд ныне часто приходится опровергать гидам. Например, в экспозиции «Советская эпоха» в посёлке ГЭС-14 в Рыбинске есть выставка «Под водой рукотворного моря», на которой представлены вещи и предметы быта жителей Мологи.

«За год до затопления люди были отселены, для очистки дна будущего водохранилища деревянные дома разбирались, каменные разрушались, — говорит экскурсовод Екатерина Шибалова. — Утопиться было просто невозможно. Вода прибывала всего на несколько сантиметров в сутки. Что же, люди сидели месяц в воде, ожидая, пока утонут?»

Дайвинг со смыслом

Новая волна интереса к истории Мологи началась в августе 2014 года, когда наступило маловодье, вода ушла и обнажила фундаменты домов, стены городских построек. Дети и внуки бывших мологжан даже планировали на теплоходе достичь развалин города и ступить на родную землю.

Год назад сбылась мечта потомка знатного рода Мусиных-Пушкиных, графа Андрея Андреевича, побывать на родине предков. «Конечно, я здесь не жил, но я считаю себя мологжанином, — сказал 73-летний житель Франции Андрей Мусин-Пушкин. — Каждый год собирается общество мологжан — съезжаются люди с разных концов света».

Он гордится тем, что в музее Мологского края коллекция портретов членов его рода насчитывает сорок полотен. В их числе портрет прапрадедушки Ивана Алексеевича, старшего сына Алексея Ивановича, нашедшего рукопись «Слова о полку Игореве».

По словам Константина Богданова, проект будет продолжен и может стать хорошей базой для исторических исследований затопленных сёл и усадеб, которые скрыты водами Рыбинского водохранилища. Он привлечёт любителей дайвинга, заинтересованных в совершенствовании исследовательских навыков. Это будет раздолье для «дайвинга со смыслом».

Интерес к истории Мологи, как видим, обретает всё более плодотворный с точки зрения результатов характер. Сколько ещё предстоит разгрести мифологических завалов в историографии новейшего времени — страшно представить. Но дорогу осилит ныряющий.