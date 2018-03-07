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Автосалон в Женеве: летающий Liberty, супербыстрый Venom и «такси будущего»
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Автосалон в Женеве: летающий Liberty, супербыстрый Venom и «такси будущего» 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: Твое авто
Новейшие суперкары показали на мотор-шоу в Женеве. Первый серийный летающий автомобиль голландского проивзодства PAL-V Liberty — своеобразный гибрид вертолета и автомобиля. Старт продаж аэрокара запланирован на 2019 год после получения необходимых сертификатов. Концерн BMW представил концепт-кар M8 Gran Coupe. Его отличительная особенность — окраска-хамелеон. Автомобиль меняет цвет от серого до зеленого в зависимости от угла зрения. Гиперкар Hennessey's Venom F5 претендует на звание самого быстрого автомобиля в мире. Он способен разогнаться до 482 км/ч, мощность двигателя — 1600 л.с. Концепт EZ-GO от Renault — беспилотный электрокар. В этом «такси будущего» предусмотрено шесть посадочных мест. Этот робомобиль планируют выпустить в 2030 году. В Женеве также были представлены трековый суперкар McLaren Senna GTR, четырехдверный концепт Giugiaro Sibylla
и спортивный Aston Martin Vantage.
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