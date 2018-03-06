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В Кострому спешат 200 миллионов на мост через Волгу
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В Кострому спешат 200 миллионов на мост через Волгу 

Kostroma.Today 6 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
В этом году Костромская область получит около 210 миллионов рублей, узнал KOSTROMA.TODAY. Их направит федеральный бюджет.
По информации пресс-службы областной администрации, эти деньги будут направлены на завершение ремонта костромского моста.
В этом году будет капитально отремонтирована вторая часть переправы. После этого обновленный мост будет окончательно открыт. Это событие пока намечено на ноябрь этого года.
Напомним, в прошлом году на костромской мост было выделено более 400 миллионов рублей. Подрядчик привел в порядок две полосы, которые ведут в сторону Заволжья от Подлипаева, и правосторонний съезд на Нижнюю Дебрю. Он был открыт в феврале этого года.
Недавно в соцсетях выложили не очень позитивные фотографии ремонтируемого моста — на них видно ржавчину и фанеру вместо бетона. Но подрядчик и администрация объяснили, с чем это связано, и почему не стоит этого бояться.
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