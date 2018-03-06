В Кострому спешат 200 миллионов на мост через Волгу

В этом году Костромская область получит около 210 миллионов рублей, узнал KOSTROMA.TODAY. Их направит федеральный бюджет.

По информации пресс-службы областной администрации, эти деньги будут направлены на завершение ремонта костромского моста.

В этом году будет капитально отремонтирована вторая часть переправы. После этого обновленный мост будет окончательно открыт. Это событие пока намечено на ноябрь этого года.

Напомним, в прошлом году на костромской мост было выделено более 400 миллионов рублей. Подрядчик привел в порядок две полосы, которые ведут в сторону Заволжья от Подлипаева, и правосторонний съезд на Нижнюю Дебрю. Он был открыт в феврале этого года.

Недавно в соцсетях выложили не очень позитивные фотографии ремонтируемого моста — на них видно ржавчину и фанеру вместо бетона. Но подрядчик и администрация объяснили, с чем это связано, и почему не стоит этого бояться.