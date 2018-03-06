Дорожным камерам поменяют ГОСТ

Необходимость изменения государственного стандарта связана с рядом проблем с действующим ГОСТом. Как рассказал «Коммерсанту» представитель компании «Корда Групп», которая выпускает и устанавливает камеры «Автоураган», ГОСТы являются добровольными для применения. Несмотря на это, госзаказчики, объявляя тендер, требуют, чтобы устройство соответствовало стандартам.

Например, согласно ГОСТу, камеры должны оснащаться датчиками, отслеживающими «величины внешнего воздействия» — освещенность, дождь, снег, грязь и прочие. Это позволяет отбраковывать фотографии до того, как они поступят в ГИБДД

Однако, по словам собеседника издания, такого софта нет ни у одного производителя. «Госзаказчики в регионах, руководствуясь заведомо невыполнимыми требованиями, не пропускают на конкурсы неугодных подрядчиков. ФАС сделать ничего не может», — добавил он.

Более того, ГОСТ к камерам, использующим алгоритм трекинга при определении нарушителя по видео, не соответствует приказу МВД №1014. Согласно государственному стандарту, погрешность может составлять плюс-минус 2 км/ч на скорости до 100 км/ч, а далее — 2%. В ведомственном документе же речь идет о «предельно допустимой погрешности измерения» — 3 км/ч и 3% соответственно.

В Росстандарте, в свою очередь, заявили, что в марте начнется работа над поправками к ГОСТу, и в течение следующих двух месяцев изменения будут утверждены.