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На площади Минина и Пожарского появится парк футбола Чемпионата мира
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На площади Минина и Пожарского появится парк футбола Чемпионата мира 

АиФ Нижний Новгород 7 марта 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Во время игр именно здесь будет проходить фестиваль болельщиков, рассказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
«Гостей парка будет ждать яркая и разнообразная программа: футбольные игры на открытом воздухе, мастер-классы и автограф-сессии звезд футбола, презентация городов-организаторов, сборных-участниц и матчей ЧМ-2018, аттракционы и викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи ЧМ-2018», — заявил Дмитрий Сватковский.
Вход в парк и все развлечения в нем будут бесплатными.
Напомним, что в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей мирового первенства. 8 июня на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч ШвецияЮжная Корея. 21 июня пройдет матч Аргентина — Хорватия, 24 июня сыграют сборные Англии и Панамы, а 27 июня — сборные Швейцарии и Коста-Рики
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