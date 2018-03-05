Ещё
Приюты для бездомных животных построят в городах ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приюты для бездомных животных построят в городах ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 5 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Контролировать строительство питомников будет комитет Госдумы по экологии.
Минспорта РФ и оргкомитет «Россия-2018» планируют обязать регионы, в чьих городах пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, построить приюты для бездомных животных. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
«На прошедшей неделе мы пригласили замминистра спорта Павла Новикова, представителей оргкомитета чемпионата мира по футболу, Минприроды и Минсельхоза, и потребовали, чтобы были приняты дополнительные меры в отношении бездомных животных.
Насколько мне известно, сейчас Минспорта и оргкомитет чемпионата передают в регионы типовые проекты приютов, которые должны быть оперативно построены к началу ЧМ», — рассказал Бурматов.
По словам парламентария, контролировать строительство приютов будет возглавляемый им комитет Госдумы. После завершения чемпионата построенные приюты «будут работать на благо этих регионов», — заявил Бурматов.
ТК «Звезда»: последние новости
Он уже давно был нейтрализован – генерал ФСБ о Скрипале В Москве открыли памятную доску генерал-лейтенанту Алексею Игнатьеву Опубликовано видео собирающих упавшее с неба золото жителей Якутии
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»256
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе127
ЕС осудил строительство Крымского моста105
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской144
Группа «Пикник» разбилась в ДТП50
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение