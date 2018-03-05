Приюты для бездомных животных построят в городах ЧМ-2018

Контролировать строительство питомников будет комитет Госдумы по экологии.

Минспорта РФ и оргкомитет «Россия-2018» планируют обязать регионы, в чьих городах пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, построить приюты для бездомных животных. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

«На прошедшей неделе мы пригласили замминистра спорта Павла Новикова , представителей оргкомитета чемпионата мира по футболу, Минприроды Минсельхоза , и потребовали, чтобы были приняты дополнительные меры в отношении бездомных животных.

Насколько мне известно, сейчас Минспорта и оргкомитет чемпионата передают в регионы типовые проекты приютов, которые должны быть оперативно построены к началу ЧМ», — рассказал Бурматов.

По словам парламентария, контролировать строительство приютов будет возглавляемый им комитет Госдумы. После завершения чемпионата построенные приюты «будут работать на благо этих регионов», — заявил Бурматов.