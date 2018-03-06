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Maersk заявил о переходе из Одесского порта на другой терминал
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Maersk заявил о переходе из Одесского порта на другой терминал 

РЖД-Партнер 6 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
По поводу решения линии Maersk прекратить с 1 апреля 2018 г. судозаходы контейнеровозов в Одесский порт, Администрации порта считаем нужным сообщить следующее: «Обработка судов контейнерной линии Maersk регламентируются соглашениями, подписанными между датской контейнерной линией и оператором контейнерного терминала ДП „Контейнерный терминал Одесса“ (КТО), входящего в структуру немецкого концерна HHLA (г. Гамбург). Предоставлять корректную информацию об истинных причинах перевода судозаходов на другой контейнерный терминал и комментарии о возможности продолжения обслуживания судов данной контейнерной линии на терминале, находящемся в оперировании ДП „КТО“, является компетенцией исключительно ДП „Контейнерный терминал Одесса“. Согласно имеющейся информации, решение хэдофиса Maersk об изменении терминала обслуживания линейных судов не связано ни с техническими, ни с технологическими условиями работы в Одесском порту».
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