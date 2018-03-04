В госпрограмме «Развитие транспортной системы» планируется строительство дальнего западного обхода Краснодара как части трассы М-4 «Дон». Это даст возможность развивать проекты с привлечением частных инвестиций. Изменения создают правовые основания для принятия решений о резервировании земель, об их переводе в другую категорию, о разработке документации по планировке территории для создания объектов федерального значения и выдаче разрешений на стройку.
Новый участок автотрассы М-4 «Дон» намерены сделать платным. Дальний обход Краснодара пройдет по территории Динского и Красноармейского районов. Еще нет проекта его прокладки. Зато дан старт другому платному участку дороги М-4 «Дон» — обхода Аксая в Ростовской области. Проект будет реализован на условиях государственно-частного партнерства. Он включает в себя как платные, так и бесплатные участки.
Уже проводятся предпроектные работы по ВСМ, который объединит Екатеринбург и Челябинск в агломерацию. В первую очередь этот участок станет «плюсом» для жителей региона, ведь время в пути составит чуть более часа (сейчас — 3,5 часа). Пока в этой агломерации предпочитают добираться до пункта назначения на автобусе (ежегодно по 5,6 миллиона человек). С приходом высокоскоростного железнодорожного сообщения ситуация должна поменяться. Например, на направлении Петербург — Москва — Нижний Новгород, где курсируют «Сапсаны», «Стрижи» и «Ласточки», в некоторые дни даже возникает дефицит мест.