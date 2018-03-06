Ещё
В Волгограде после ремонта открыли городской детско-юношеский центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде после ремонта открыли городской детско-юношеский центр 

АиФ Волгоград 6 марта 2018
Фото: v1.ru
Спустя 13 лет волгоградский ГДЮЦ снова открыл свои двери для детей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, 6 марта состоялась торжественная церемония открытия учреждения. В этот же день в нем прошли ознакомительные экскурсии для детей и их родителей. Уже 7 марта в ГДЮЦе состоятся первые занятия по ИЗО и художественной гимнастике. Поэтапно в новое здание перейдут все кружки и секции. В нем есть помещения для занятий шахматами, танцами и театральным искусством, библиотеки, а также выставочные площади, спортзал, фотостудия и многое другое.
АиФ Волгоград: последние новости
Менять ли время Волгограду? Города-соседи делятся опытом перевода стрелок В Волгограде на следующей неделе теплоходы начнут ходить на Культбазу Под Волгоградом незаконно захватили 40 га государственного заказника
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии143
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля703
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»44
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского28
Россия бьется со смертельно опасным противником379
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение