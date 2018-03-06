В Волгограде после ремонта открыли городской детско-юношеский центр

Спустя 13 лет волгоградский ГДЮЦ снова открыл свои двери для детей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, 6 марта состоялась торжественная церемония открытия учреждения. В этот же день в нем прошли ознакомительные экскурсии для детей и их родителей. Уже 7 марта в ГДЮЦе состоятся первые занятия по ИЗО и художественной гимнастике. Поэтапно в новое здание перейдут все кружки и секции. В нем есть помещения для занятий шахматами, танцами и театральным искусством, библиотеки, а также выставочные площади, спортзал, фотостудия и многое другое.