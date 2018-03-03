Mazda возродит роторный двигатель

Вице-президент компании Mazda по продажам в Европе Мартин тен Бринк официально подтвердил, что японский автогигант собирается возродить роторный двигатель. В интервью изданию ZerAuto специалист сообщил, что в планы концерна до 2030 года входит разработка собственного электромобиля. Эту новую модель представят в ближайшие годы. Электрокар будет питаться именно от роторного двигателя.

Агрегат будет представлять собой «атмосферник», состоящий из одного ротора. Объем двигателя господин Тен Бринк не назвал, но по его словам мотор по габаритам будет сопоставим с коробкой для обуви.

Напомним, что ранее сообщалось о планах «Мазда» по созданию нового поколения роторного двигателя, который японские инженеры собираются избавить от его традиционных болезней — высокий расход масла, а также повышенный износ деталей.

К 2020 году компания намерена представить новый спорткар, работающий на роторном моторе, который расположится между моделями RX-7 и RX-8.